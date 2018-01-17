Украина будет возвращать оккупированные территории политико-дипломатическим путем - Президент

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина будет прокладывать путь для реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе", - сказал Президент.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цивилизованный мир должен предусмотреть надежные предохранители от любой агрессии России.