Военных в более чем 50 в/ч в этом году будут кормить по-новому

КИЕВ. 16 января. УНН. В 2018 году планируется еще 51 воинскую часть перевести на новую систему питания. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, передает УНН.

“Приглашаю посмотреть в тех частях, которые уже переведены на новую систему продовольственного обеспечения, насколько существенно это влияет на боеспособность, подготовленность, морально-боевой дух войск, когда обеспечено качественное питание для наших военнослужащих, в том числе, в полевых условиях”, — отметил Петренко.

Также сообщается, что Министерством обороны Украины разработано и введено в действие новые суточные полевые наборы продуктов в ассортименте. Они позволяют в пределах около 5000 калорий обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях.

В Минобороны отметили, что новые рационы с готовыми блюдами в удобной упаковке с беспламенным разогревом позволяют обеспечить питание военнослужащих более чем на трое суток. Сегодня их уже поставляют в боевые части и подразделения.

Петренко также напомнил, что в 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения переведены 23 воинские части и учреждения.

Напомним, в августе 2017 года советник Президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что в следующем году военные части в зоне АТО могут быть переведены на новую систему питания.