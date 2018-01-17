Президент надеется, что ВР завтра-послезавтра проголосует закон о реинтеграции

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что Верховная Рада 17-18 января проголосует закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.

"Я надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма - вы неотъемлемая часть Украины. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись домой", - заявил он.

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Ранее в Раде объяснили, почему не успели принять закон о реинтеграции Донбасса.