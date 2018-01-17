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Штаб: боевики не предоставили гарантий безопасности для начала восстановления связи Vodafone в ОРДЛО

Штаб: боевики не предоставили гарантий безопасности для начала восстановления связи Vodafone в ОРДЛО

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина на неподконтрольных территориях Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украины и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения", - сообщается в пресс-центре.

Вместе с тем, процесс решения этой проблемы со стороны ОРДО находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны НЗФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют.

Отмечают, что на 16.01.2018 к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера, из них украинской стороной планово согласовано уже 20 заявок и даны необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.

Хотя в то же время, со стороны ОРДО с соответствующими вопросами безопасности гарантиями согласована только одна заявка.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украины, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких" , - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Напомним, что для восстановления мобильной связи в ОРДЛО оператор обратился к СЦКК.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, Украина, боевики
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