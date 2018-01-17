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На автодорогах Одесской области сняли ограничения на движение грузового транспорта

На автодорогах Одесской области сняли ограничения на движение грузового транспорта

ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Движение грузового транспорта на автодорогах Одесской области восстановлено. Об этом корреспонденту сообщили УНН в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Ограничения на движение грузовых автомобилей снято с 20:00 в следующих направлениях:

- М-05 Киев - Одесса (364 - 464 км)

- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на пл. Таганрог) (0 - 55 км)

- М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест) (11 - 41 км)

- М-16 Одесса - Кучурганы (на пл. Кишинев) (0 - 70 км)

- М-27 Одесса - Черноморск (0 - 22)

- М-28 Одесса - Южный - / М-14 / с подъездами (0 - 50 км)

- Н-33 Одесса - Белгород - Днестровский - Монаши - / М-15 / (0 - 53 км) с подъездом к порту Черноморск (0 - 3 км)

Кроме того, восстановлено движение общественного транспорта по Одессе.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий с 14:00 16 января в Одесской области запрещено движение грузового транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Одесская область
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