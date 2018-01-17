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Масштабное ДТП в Киеве: возле Кардач столкнулось пять авто

Масштабное ДТП в Киеве: возле Кардач столкнулось пять авто

КИЕВ. 16 января. УНН. Непогода парализовала Киев - зафиксирован ряд ДТП. В одной из них столкнулись 5 автомобилей, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"... столько аварий подряд автомобилисты давно не видели. На Победы от площади к зоопарку 7 ДТП. На Заболотного 2. Возле цирка ДТП с пострадавшими. Кардачи - паровоз из 5 авто", - говорится в сообщении.

Сообщество отмечает, "причина - неожиданное и невиданное событие ... - снег".

Напомним, в Киеве сегодня, по состоянию на 19:00, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
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