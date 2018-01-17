Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на Кировоградщине

КИЕВ. 16 января. УНН. В связи с понижением температуры воздуха и ожидаемым ухудшением погодных условий, для оказания помощи населению, особенно социально незащищенному, 16 января на территории Кировоградской области подчиненными подразделениями Управления ДСНС в области развернуто 19 мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщила пресс-служба В ДСНС в области, информирует УНН.

“Пункты установлено с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей. Все желающие могут согреться, выпить горячего чая и получить первую доврачебную помощь”, - сообщили в пресс-службе.

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Сейчас идет проверка состояния готовности к приему граждан мобильных пунктов обогрева.

Кроме этого, на Кировоградщине организована работа 43 стационарных пунктов обогрева, которые в основном размещены в учреждениях социальной и медицинской сферы.

Адреса указаны на сайте Управления ДСНС в Кировоградской области.

Напомним, стационарные пункты обогрева начали действовать в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях на Закарпатье.