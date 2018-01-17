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Премьер Косово призвал не использовать убийство Ивановича в политических целях

Премьер Косово призвал не использовать убийство Ивановича в политических целях

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр самопровозглашенной Косово Рамуш Харадинай призвал не использовать убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в политических целях. Соответствующее заявление Харадинай сделал во вторник после экстренного заседания созванной им Совета безопасности непризнанной республики, передает УНН со ссылкой на косовский телеканал RTK.

“Иванович был активным в политической жизни, поэтому после этого убийства возможные политические злоупотребления и даже больше. Мы осуждаем это преступление и любую попытку использовать его в политических целях кем бы то ни было”, - цитирует политика косовский телеканал RTK.

Ранее Харадинай обвинил Сербию в блокировании диалога Белграда и Приштины в Брюсселе под предлогом убийства Ивановича.

Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии “Свобода, демократия, правда”. Президент Сербии Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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Представители международных миссий в Косово осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и восстановления межэтнических конфликтов в регионе.

Напомним, в кулуарах парламента народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что дело покушения на добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева будет передано в суд в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: Сербия, Косово
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