Премьер Косово призвал не использовать убийство Ивановича в политических целях

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр самопровозглашенной Косово Рамуш Харадинай призвал не использовать убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в политических целях. Соответствующее заявление Харадинай сделал во вторник после экстренного заседания созванной им Совета безопасности непризнанной республики, передает УНН со ссылкой на косовский телеканал RTK.

“Иванович был активным в политической жизни, поэтому после этого убийства возможные политические злоупотребления и даже больше. Мы осуждаем это преступление и любую попытку использовать его в политических целях кем бы то ни было”, - цитирует политика косовский телеканал RTK.

Ранее Харадинай обвинил Сербию в блокировании диалога Белграда и Приштины в Брюсселе под предлогом убийства Ивановича.

Лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии “Свобода, демократия, правда”. Президент Сербии Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать убила детей, которых пыталась превратить в YouTube-звезд

Представители международных миссий в Косово осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и восстановления межэтнических конфликтов в регионе.

Напомним, в кулуарах парламента народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что дело покушения на добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева будет передано в суд в ближайшее время.