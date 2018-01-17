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Порошенко назвал приоритеты работы правительства в 2018 году

Порошенко назвал приоритеты работы правительства в 2018 году

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведен капитал. Об этом он сказал во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве, передает корреспондент УНН.

“В 2018 году наши приоритеты в реформах остаются менее амбициозными — приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, нацбюро по финансовой безопасности, налог на выведен капитал, а не на на доходы, либеральное валютное законодательство, дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности”, - сообщил глава государства.

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По словам Порошенко, еще никогда за такой короткий период времени не так многообразия реформ.

“Однако наша основное внимание направлено на антикоррупционный суд Украины”, — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что Верховная Рада 17-18 января проголосует закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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