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Руководителя предприятия задержали на вымогательстве 2 млн грн на Кировоградщине

Руководителя предприятия задержали на вымогательстве 2 млн грн на Кировоградщине

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КИЕВ. 17 января. УНН. На Кировоградщине задержали руководителя предприятия, который требовал 2 миллиона гривен неправомерной выгоды. За указанную сумму директор строительного предприятия пообещал уменьшить сумму за подключение предприятия к газоснабжению. Об этом сообщила пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, информирует УНН.

“Работники Управления защиты экономики в Кировоградской области задокументировали руководителя строительного предприятия и должностных лиц предприятия газовой отрасли, организовали схему „дополнительного заработка“. Правоохранители установили, что „дельцы“ требуют от частного предпринимателя 2 миллиона гривен за снижение стоимости разработки технического газового проекта и его утверждение. В дальнейшем пообещали подключить предприятие к сети”, — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, оперативниками областного управления защиты экономики Нацполиции было установлено, что стоимость разработки технической документации искусственно было завышена.

Так, за уменьшение ее стоимости до 2 миллионов гривен фигуранты требовали “бонус”.

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Сегодня, сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали руководителя строительного предприятия в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки.

Злоумышленнику грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все причастные лица к совершению данного уголовного преступления.

Напомним, только 2,5% украинский считают борьбу с коррупцией в Украине “вполне успешной”. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Источник: УНН
Теги: коррупция
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