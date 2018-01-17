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Украинец Касьянов победил на турнире по семиборью в Франции

Украинец Касьянов победил на турнире по семиборью в Франции

КИЕВ. 17 января. УНН. 32-летний уроженец Стаханова Алексей Касьянов выиграл международные соревнования в Обьери (Франция), став единственным из участников, кто по итогам семиборье набрал более 6000 очков. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.

Украинец выиграл турнир с результатом 6016 очков, что на 110 больше чем у серебряного призера немца Тима Новака.

По видам Касьянов показал следующие результаты: 60 м - 6,92 с; прыжки в длину - 7,45 м; толкание ядра - 13,78; прыжки в высоту - 2,02; 60 м с/б - 7,80 с; прыжки с шестом - 4,66 м; 1000 м - 2:46,22. При этом результат на дистанции 60 метров с барьерами стал лучшим в карьере украинского. К этому его личным рекордом были 7,85 с, показаны еще в 2013 году в Сумах.

На турнире в Обьери также выступал мировой рекордсмен по прыжкам с шестом в помещении француз Лавиллени. В соревнованиях по прыжкам с шестом он победил с лучшим результатом сезона в мире - 5,86 м.

Добавим, что на другом турнире победу завоевала украинка Руслана Цыхоцкая. Она выиграла соревнования в тройном прыжке в Стейтен-Айленде в Нью-Йорке с результатом 13,35 м.

Источник: УНН
Теги: спорт
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