Президент Петр Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Петр Порошенко поблагодарил американских партнеров за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.

“В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизма. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха”, - подчеркнул Петр Порошенко во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

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Президент Украины также добавил: “Мы благодарны за подход” мир через мощь “и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонной летальной оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе”.

По словам Порошенко, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантического единства и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. “Они являются наиболее действенной и цивилизованной ответом агрессивной России”, — отметил Глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведен капитал. Об этом он сказал во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве.