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Президент Петр Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины

Президент Петр Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Петр Порошенко поблагодарил американских партнеров за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.

“В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизма. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха”, - подчеркнул Петр Порошенко во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

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Президент Украины также добавил: “Мы благодарны за подход” мир через мощь “и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонной летальной оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе”.

По словам Порошенко, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантического единства и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. “Они являются наиболее действенной и цивилизованной ответом агрессивной России”, — отметил Глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведен капитал. Об этом он сказал во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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