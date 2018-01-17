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Порошенко отметил необходимость жесткой отпора действиям агрессора

Порошенко отметил необходимость жесткой отпора действиям агрессора

КИЕВ. 17 января. УНН. Дипломатическая сообщество во всем мире должен понять, попытки умиротворения российского агрессора приведут к росту его аппетитов - необходима жесткая, бескомпромиссная отпор. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатии в Киеве, передает корреспондент УНН.

Во время выступления президент отметил, что уроки исторической давности должен вынести не только Украины, но и дипломатическая сообщество во всем мире.

“Первый урок заключается в том, что демократические ценности не могут быть предметом торгов и компромиссов”, — отметил Порошенко.

Также по его словам, необходимость жесткой, бескомпромиссной отпора российской агрессии сейчас как никогда очевидной.

“Второй урок — попытки умиротворения агрессора всегда без всяких исключений ведут к росту его аппетитов и как результат к новой агрессии. Исключений нет. Поэтому необходимость жесткой, бескомпромиссной отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права сегодня такой очевидной для всех нас”, - сказал президент.

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Порошенко также призвал дипломатов не идти на поводу режима Кремля.

“Третий урок — Кремлю никогда нельзя верить, под которые режима он себя не маскировал — царский, коммунистический или псевдо-демократический” — подчеркнул глава государства.

Напомним, Президент Петр Порошенко поблагодарил американским партнерам за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН.

Источник: УНН
Теги: агрессия, Петр Порошенко
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