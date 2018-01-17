В США бывшего агента ЦРУ арестовали за незаконное хранение секретных данных

КИЕВ. 17 января. УНН. Власти США арестовали бывшего агента ЦРУ, обвиняемого в незаконном хранении секретной информации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов, передает УНН.

53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в понедельник по прибытии в Нью-Йорк. Как отмечается, он натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией.

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“Согласно судебным документам, в августе 2012 года Ли с семьей покинули Гонконг, чтобы вернуться в США. Во время поездки он останавливался в отелях на Гавайях и в штате Виргиния. С разрешения суда агенты ФБР проводили у него обыск и обнаружили незаконное хранение материалов, связанных с национальной обороной”, — говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, речь идет о “двух небольших блокнотах, в которых от руки было записано секретная информация, в том числе реальные имена и номера телефонов агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием, детали их встреч” и другая подобная информация.

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Как отметили в Минюсте, во вторник Ли впервые предстал перед судом в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении информации по вопросам национальной обороны, максимальное наказание в случае признания вины — 10 лет тюрьмы.

Как ранее сообщало УНН, осужденную за передачу секретных данных WikiLeaks Мэннинг досрочно отпустили из военной тюрьмы в мае 2017 года. Американского военного Брэдли Мэннинга (после изменения пола — Мэннинг), арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов. Он был осужден в 2013 году до 35 лет лишения свободы.