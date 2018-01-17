Хоккеисты "Донбасса" установили рекорд побед чемпионатов Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Матч 30 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги ХК “Донбасс” проводил на домашней арене “Альтаир”, куда приехали “Галицкие Львы”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Встреча закончилась безоговорочной победой “Донбасса” 9:1. В составе хозяев дубль оформил Кукла еще по разу забросали — Шпак, Луговой, Костикв, Кузьмик, Фирсов, Александров, Захаров. По гостей единственное взятие ворот оформил Арабов.

“Положительные эмоции сейчас, ребята — молодцы. Самое главное — то, что настроились на игру и взяли три очка. В принципе игра давалась, шайба шла в ворота — все получалось. Были ошибки, ошибки — в частности гол пропустили через наши ошибки. А так все в порядке, готовимся, идем дальше”, - отметил наставник" Донбасса “Сергей Витер.

Заметим, что данный матч стал историческим для всего украинского клубного хоккея — обыграв “Галицких Львов”, “Донбасс” обновил свой же рекорд по количеству побед в чемпионатах Украины подряд (28).

Напомним, в Днепре стартовал четвертый тур чемпионата Украины по хоккею среди женщин в котором произошло два поединка. ХК “Днепровские белки” и “Пантеры” выиграли поединки в чемпионате.