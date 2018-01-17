Полузащитник Политыло покинул ФК "Черноморец"

КИЕВ. 17 января. УНН. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между одесским “Черноморцем” и полузащитником Сергеем Политыло, сообщает УНН со ссылкой на сайт “моряков”.

Хавбек после возвращения летом 2017 года в Одессу провел за команду из Южной Пальмиры 18 матчей чемпионата и Кубка страны.

Отметим, что 29-летний игрок за свою карьеру выступал за луцкую “Волынь” (29 игр), “Днепр” (54) и “Черноморец” (125).

Стоит отметить, что “Черноморец” с 17 очками занимает 10-ю строчку в УПЛ.

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Напомним, что ряды “Черноморца” зимой покинула ряд футболистов.