Молодежные сборные Украины по баскетболу получили соперников на ЧЕ-2018

КИЕВ. 17 января. УНН. Международная федерация баскетбола (FIBA) провела жеребьевку чемпионатов Европы 2018 года среди юношеских и молодежных сборных, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Так молодежная мужская сборная Украины попала в своеобразную “группу смерти”. Летом (14-21 июля) в немецком городе Хемниц наша сборная U20 встретится в подгруппе с сильными командами Франции, Хорватии, и Испании.

Еще одна наша команда, которая выступает в элитном дивизионе “А”, — мужская сборная до 18 лет в группе противодействовать командам Боснии и Герцеговины, Испании и Финляндии. Чемпионат Европы для юношей этой возрастной группы пройдет в Латвии (28 июля — 5 августа).

Женская сборная Украины U20 на групповом этапе чемпионата Европы-2018 сыграет с командами Англии, Греции, Литвы, Румынии и Израиля. Турнир пройдет (7-15 июля) в Венгрии. По итогам жеребьевки Украинский попали в группу А дивизиона B.

Стоит отметить, что на чемпионате Европы для девушек не старше 18 лет, который пройдет (4-12 августа) в Италии, Украины сыграет в группе D дивизиона B с командами Норвегии, Косово, Беларуси, Словакии и Люксембурга.