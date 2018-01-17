Силы коалиции во главе с США научили за два года 120 тыс. иракских военнослужащих

КИЕВ. 17 января. УНН. Более 120 тысяч военнослужащих сил безопасности и министерства внутренних дел Ирака прошли за последние два года подготовку под руководством инструкторов возглавляемой США коалиции. Об этом сообщил 16 января на брифинге в Пентагоне бригадный генерал Мэтью Глинн, заместитель командующего операцией “Несокрушимая решительность”, которую проводят в Ираке и Сирии государства во главе с США, информирует УНН.

Только за последние месяцы, по словам генерала, коалиция организовала боевую подготовку тысячи сотрудников иракских сил безопасности, а в ближайшую неделю такую ​​же подготовку завершат еще 500 силовиков.

Отвечая на вопрос о масштабах операций боевиков террористической группировки “Исламское государство” в Ираке, Глинн отметил, что отдельные ячейки террористов все еще существуют, но действуют разрозненно. “Сохраняются отдельные очаги боевиков ИГ, которые пытаются создать нестабильную обстановку в некоторых районах и населенных пунктах”, — заявил военный.

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“Эти остатки ИГ изолированные, — добавил он. — Если они попытаются объединиться или перебраться в другие районы, то силы безопасности в Ираке сделают все возможное для того, чтобы помешать этому. Цель состоит в том, чтобы изолировать их в тех районах, где они находятся сейчас, и оставить им только две возможности: сдаться или погибнуть”.

Генерал Глинн заявил, что у него нет точных данных о количестве боевиков ИГ в Ираке и Сирии. “Мы не уделяем внимание вопросу о численности, — сказал он. — Мы уделяем основное внимание тому, где они действуют и делают”. В данный момент, подчеркнул генерал, ИГ уже не имеет той структуры, которая была в этой группировки ранее.

Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли и 105 получили ранения в результате двойного взрыва в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли на площади в центре иракской столицы рядом с группой строителей.