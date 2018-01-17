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Федерер с победы начал защиту титула на Australian Open

Федерер с победы начал защиту титула на Australian Open

КИЕВ. 17 января. УНН. Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) швейцарец Роджер Федерер провел первый поединок в нынешнем розыгрыше соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

36-летний швейцарский второй номер АТР в трех сетах обыграл 28-летнего Аляжа Бедене из Словении (51 ракетка мира) - 6:3, 6:4, 6:3.

На счету Федерера 13 подач навылет, 3 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

Стоит отметить, что в следующем круге Федерер сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который оказался сильнее Сун Ву Квон из Южной Кореи - 6:1, 6:2, 6:4.

Добавим также, в активе Федерера пять побед на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 годы).

Источник: УНН
Теги: теннис
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