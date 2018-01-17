Постпред Израиля обвинил ООН в "неправильном" использовании гумпомощи

КИЕВ. 17 января. УНН. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон обвинил Ближневосточное агентство ООН по поддержанию палестинских беженцев и организации работ (UNRWA) в использовании международной гуманитарной помощи “в неправильных целях” и приветствовал решение США удержать 65 млн долларов помощи для этой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

“UNRWA снова доказало, что является агентством, которое использует гуманитарную помощь международного сообщества в неправильных целях и поддерживает антиизраильскую пропаганду, сохраняет тяжелое положение палестинских беженцев и поощряет ненависть”, — цитирует газета Times of Israel заявление Данона.

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По словам израильского постпреда, в течение последнего года представители UNRWA стали руководителями движения ХАМАС, а под инфраструктурой этой организации были созданы подземные туннели, поэтому пришло время изменить ситуацию.

“Только за последний год чиновники UNRWA были выбраны в руководители ХАМАС в секторе Газа, школы UNRWA отрицали существование Израиля, а туннели террористов создавались под зданиями UNRWA. Пришло время покончить с этой ерундой и направить гуманитарную помощь на ее истинные цели — на благо беженцев”, - заключил Данон.

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Ранее сообщалось, что правительство США заморозил выплату UNRWA 125 млн долларов финансовой помощи, предоставив 60 млн долларов. По словам начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, США считают, что полное прекращение финансирования “станет определенным риском, если организации и их работники исчерпают средства, то они могут закрыться”. При этом она подчеркнула, что 65 млн долларов “будут удержаны к дальнейшему рассмотрению”. Вашингтон, по словам дипломата, хочет “удостоверится что денег найдено лучшее применение”.