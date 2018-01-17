Теннисистка Бондаренко победила россиянку во втором круге AUS Open

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко стала первой участницей 1/16 финала женской сетки турнира Большого шлема Открытого чемпионата Австралии, передает корреспондент УНН.

Во встрече второго круга Бондаренко (94 в WTA) сумела преодолеть сопротивление 18-й ракетки мира (15 сеяная) россиянки Анастасия Павлюченкова. Для победы киевлянке понадобилось 1:00 и 15 минут и два сета - 6:2, 6:3.

Украинка сделала на два эйса больше (3:1) и реализовала 4/7 брейкпойнтив против 1/6 у россиянки.

Стоит отметить, что в 1/16 финала на Бондаренко ожидает противостояние с победительницей пары Флипкенс/Рыбарикова (19 сеяная).

Добавим также, Бондаренко повторила собственный персональный рекорд на Australian Open. Ранее она выходила в третий круг турнира в 2009 и 2016 годах.