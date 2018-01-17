Премьер Канады оптимистично настроен относительно NAFTA

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что есть хорошие шансы на перезаключение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

“Есть путь дальнейшего продвижения вперед (в переговорном процессе), который будет более продуктивным, чем все остальные, — сказал он во вторник агентству The Canadian Press. — Поэтому я верю, что у нас есть хорошие шансы закончить переговоры таким образом, чтобы выиграли все участники”. Трюдо отметил, не вдаваясь в детали, канадский подход к переговорному процессу принесет выгоду как Канаде, так США и Мексике.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что стороны “достигли больших успехов в переговорном процессе”, и выразил уверенность в том, что будет заключено хорошая сделка по NAFTA.

У Оттавы и Вашингтона во время пятого раунда переговоров в ноябре 2017 года, как сообщали СМИ, “возникли непреодолимые трудности” в некоторых вопросах, касающихся автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Суть споров стороны не разглашали, но глава канадского МИД Фриланд тогда заявила, что американцы выдвинули такие требования, Канада не может принять.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступила в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как через него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

Напомним, товарооборот между РФ и Украиной в период с января по ноябрь 2017 вырос на 28,6% — до 9,36 миллиарда долларов. За этот же временной отрезок торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до 29,3 миллиарда долларов.