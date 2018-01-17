На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 января. УНН. Национальный банк Украины на 17 января 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 17 января установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1228.744758;

Серебро - 15.747948;

Платина - 923.044013;

Палладий - 1040.036613.

По сравнению с 16 января, стоимость золота и серебра уменьшилась, а платины и палладия - выросла.