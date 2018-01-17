У "Нафтогаза" похитили голубого топлива на 1,4 млрд грн

КИЕВ. 17 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали во Львове четырех должностных лиц по подозрению в завладении более 300 млн куб.м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"16 января 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Раздел", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн. В этот же день им сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что задержания происходили во время проведения следственных действий (обысков) в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

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Однако, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовск и Новороздольский ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" - ее поставили по тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

"Доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы", - сообщили в НАБУ.