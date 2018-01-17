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Прапорщик погиб в результате ДТП на территории военной части в Киеве

Прапорщик погиб в результате ДТП на территории военной части в Киеве

КИЕВ. 17 января. УНН. На территории вещевого склада одной из воинских частей Киева в результате ДТП погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"По предварительным данным, прапорщик К. закрывал ворота хранилища, возле которого находился автомобиль КАМАЗ 5320, в который было отгружено имущество. Вышеуказанный автомобиль должен был уезжать от хранилища, но резко двинулся обратно в сторону ворот хранилища, прижав военнослужащего К. к воротам, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Военнослужащего срочно доставили в ближайшее отделение травматологии городской клинической больницы, однако телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

На место происшествия сразу выехали оперативно-следственные группы Святошинского УП ГУНП в Киеве и военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

По данному факту полиция открыла производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

Как сообщал УНН, 10 января во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Источник: УНН
Теги: ДТП
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