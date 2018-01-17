Пакьяо начал переговоры о проведении поединка с Ломаченко

КИВ. 17 января. УНН. В следующем бою украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаенко может встретиться на ринге с легендарным боксером из Филиппин Мэнни Пакьяо, сообщает УНН со ссылкой на сайт телеканала “ABS-CBN”.

"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы организовать мой поединок с лучшим бойцом рейтинге P4P - Василием Ломаченко. Кроме этого, есть вариант перехода в более легкий вес ради следующего боя", - заявил филиппинец.

По словам 39-летнего спортсмена, ему хватит трех месяцев чтобы подготовиться к поединку с украинским чемпионом.

Отметим, что Пакьяо надеется на проведения поединка в апреле.

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Стоит отметить, что для боя спортсменам нужно также договориться о весовой категории в которой они будут соревноваться, ведь Ломаченко выступает в весе до 59 кг, а Пакьяо в последнее время выступал в полусреднем весе (66,73 кг).

Добавим также, Пакьяо успел за свою карьеру побывать чемпионом мира в восьми весовых категориях, а также одерживал победы над такими мастерами, как Тимоти Брэдли, Рикки Хаттон, Хуан Мануэль Маркес, Шейн Мосли, Антонио Маргарито, Оскар Де Ла Хойя, Эрик Моралес и другие.

Напомним, что филиппинец потерял свой пояс чемпиона WBO в июле прошлого года.