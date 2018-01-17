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Дещица рассчитывает на сотрудничество с новым министром иностранных дел Польши

Дещица рассчитывает на сотрудничество с новым министром иностранных дел Польши

КИЕВ. 17 января. УНН. Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассчитывает на налаживание хорошего сотрудничества со своим новым польским министром иностранных дел. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

"Мы рассчитываем на то, что мы будем все же работать над тем, чтобы никакие спорные вопросы не были барьером в отношениях между Украиной и Польшей. И надеюсь, собственно, что политика, которая была обсуждена и заложена во время встреч двух президентов в Харькове и которая направлена ​​на то, чтобы находить выходы из ситуаций даже если они и сложные будет реализовываться именно этим правительством...

Надеемся, что мы сможем развить сотрудничество на таком же уровне в других сферах и найти выход из ситуаций в исторической политике. И я рассчитываю, что они будут развиваться в хорошем русле, добрососедском", - сказал Дещица.

Напомним, в течение ближайшего месяца планируется встреча вице-премьер-министра Павла Розенко с его польским коллегой Петром Глинским, которые занимаются вопросами гуманитарной политики и исторической памяти.

Источник: УНН
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