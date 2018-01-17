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Эксперт рассказал, какой алкоголь подделывают чаще всего

Эксперт рассказал, какой алкоголь подделывают чаще всего

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня на украинском рынке подпольно изготовленный алкоголь - обычное дело. При этом водка, чаще других алкогольных напитков, становится предметом фальсификации. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

По его словам, существует два вида так называемого фальсифицированного алкоголя.

"С точки зрения государства и с точки зрения потребителя - это разные вещи. Потому что понимание фальсификата с точки зрения государства - это, в том числе, и та продукция, которая изготовлена нормальным промышленным способом на официальных предприятиях, но проходит без документов. А с точки зрения потребителя, фальсификат - это продукция, которая изготовлена в подвалах, в гаражах, имеет какие-то опасные свойства.

Когда государство заявляет что у нас, условно, 90% фальсификата, мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, речь идет и о торговле алкоголем в розничных точках без документов", - рассказал он.

По словам эксперта, самую большую вероятность приобрести "фальсификат" имеют те потребители, которые идут за покупкой алкоголя на базар, в разливайки или заказывают через Интернет.

"К примеру, есть в продаже 10-литровые тетрапаковские упаковки с водкой известных брендов, типа "Финляндии" или "Абсолют". Но ни "Финляндия", ни "Абсолют" не изготавливают водку в такой упаковке, это - явный фальсификат.

Тут мы понимаем, что речь идет именно о том фальсификате, который продается в разливайках и который можно заказать через Интернет", - уточнил Безрукий.

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Самый ходовой алкотовар, по мнению эксперта, у нас в стране - это водка.

"Я не обладаю точными цифрами. Но водка - самый ходовой товар, и считаю, что ее фальсифицируют больше всего", - отметил он.

Вино, при этом, больше фальсифицируют в сезон.

Так как коньяка в продаже меньше, чем водки и вина, данный напиток фальсифицируется в меньших масштабах, добавил руководитель Центра экспертиз.

"Коньяк делается из виноградных спиртов, с соответствующими выдержками, но сделать его внешне похожим на коньяк - достаточно не сложно.

В меньшей степени фальсифицируют такие напитки как шампанское. Это достаточно специфический продукт, и подделать его достаточно сложно. Я думаю, что на первом месте все равно - водка", - резюмировал Безрукий.

Напомним, что наиболее защищённой от подделок в Украине эксперты признали водку Medoff, производители которой предлагают несколько степеней защиты своего продукта по средствам специальной тары, колпачка и специфической этикетки.

Источник: УНН
Теги: Украина, алкоголь, фальсификат
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