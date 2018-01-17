Депутаты предлагают принять "запрет пальмового масла" в первом чтении

КИЕВ. 17 января. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в производстве молочной продукции, передает УНН со ссылкой на заключение комитета.

Члены комитета, обсудив и проанализировав на своем заседании законопроект 3871 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов” приняли решение рекомендовать его к рассмотрению в первом чтении.

При этом в комитете считают, что законопроект требует определенных доработок, которые можно будет внести уже после рассмотрения документа в первом чтении.

Отметим, что этот законопроект по непонятным причинам не выносится на голосование в зал ВР уже больше года.

При этом БПП, “радикалы” и Опоблок публично заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украину.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в течение сезона 2017/18 Украина нарастила импорт пальмового масла до невиданных ранее объемов. В частности было импортировано около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

“По факту двукратное увеличение количества пальмового масла на украинском рынке, по меньшей мере, свидетельствует о значительном ухудшении качества молочной и кондитерской продукции. Также такой стремительный рост показателей импорта „пальмы“ я считаю и следствием действия моратория на проверки. Потому совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя „побуждают“ производителя искать пути удешевления готовой продукции”, — заявил он.