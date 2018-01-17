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Среда, 17 января 2018, 16:20 • Петро Ивасюк
Новостройке на Просвещения присвоен почтовый адрес
КИЕВ. 17 января. УНН. Новому жилому дому на улице Просвещения, 16-А в столице присвоен почтовый адрес решением Соломенского районного в городе Киеве госадминистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
Речь идет о I-м пусковом комплексе в составе проекта "Реконструкция общежитий под жилые дома с надстройкой, организацией встроенных нежилых помещений и встроенно-пристроенным паркингом на ул. Просвещения, 16, 16-А".
Такми образом, официальный почтовый адрес новостройки - ул. Просвещения, 16-А.
Относительно дальнейшего оформления правоустанавливающих документов и заключения договоров с эксплуатирующей организацией, инвесторов будет проинформировано дополнительно.
Источник: УНН
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