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Новостройке на Просвещения присвоен почтовый адрес

Новостройке на Просвещения присвоен почтовый адрес

КИЕВ. 17 января. УНН. Новому жилому дому на улице Просвещения, 16-А в столице присвоен почтовый адрес решением Соломенского районного в городе Киеве госадминистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".

Речь идет о I-м пусковом комплексе в составе проекта "Реконструкция общежитий под жилые дома с надстройкой, организацией встроенных нежилых помещений и встроенно-пристроенным паркингом на ул. Просвещения, 16, 16-А".

Такми образом, официальный почтовый адрес новостройки - ул. Просвещения, 16-А.

Относительно дальнейшего оформления правоустанавливающих документов и заключения договоров с эксплуатирующей организацией, инвесторов будет проинформировано дополнительно.

Источник: УНН
Теги: Киевгорстрой, жилье
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