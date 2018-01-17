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Украинские спортсмены в прошлом году завоевали почти 4 тыс. медалей

Украинские спортсмены в прошлом году завоевали почти 4 тыс. медалей

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2017 года украинские спортсмены завоевали 3900 медалей. Об этом на брифинге сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает корреспондент УНН.

“Украинцы получили 3900 медалей на всех соревнованиях, 1349 из них золотые”, — сообщил И.Жданов.

Как сообщал УНН, Украина уже получила 21 лицензию на Олимпиаду-2018.

По словам И.Жданова, государство гарантирует денежную выплату призерам зимней Олимпиады. Так, за первое место выплатят 125 тысяч долларов, за второе — 80 тысяч долларов и за третье — 55 тысяч долларов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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