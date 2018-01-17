Регистрация | Вход |
USD: 28,65 0,0849  EUR: 35,04 -0,0304 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 17 января 2018 18:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Луценко анонсировал новую спецконфискацию

Луценко анонсировал новую спецконфискацию

Юрий Луценко

КИЕВ. 17 января. УНН. В ближайшее время в бюджет поступят 110 млн долларов, конфискованных в организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Есть решение Сосновского суда Черкасской области, который конфисковал другие активы ОПГ Януковича на общую сумму 220 млн долларов. Из них примерно 110 млн долларов денежные средства, 65 млн долларов - имущество футбольного клуба "Металлист", и 1,5 млн гривен ОВГЗ. Вчера я подписал обращение к председателю правительства, в котором просил взять под личный контроль деятельность Государственной исполнительной службы, которая должна обеспечить поступление новой спецконфискации живых 110 млн долларов. По заверениям главы правительства, это будет сделано в кратчайшие сроки", - заявил Луценко.

Он добавил, что ГПУ планирует "спецконфисковать еще 3 млрд в первой половине этого года".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле хищения и отмывания денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем осуждено 30 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович, Юрий Луценко, конфискация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.