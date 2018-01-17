Луценко анонсировал новую спецконфискацию

КИЕВ. 17 января. УНН. В ближайшее время в бюджет поступят 110 млн долларов, конфискованных в организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Есть решение Сосновского суда Черкасской области, который конфисковал другие активы ОПГ Януковича на общую сумму 220 млн долларов. Из них примерно 110 млн долларов денежные средства, 65 млн долларов - имущество футбольного клуба "Металлист", и 1,5 млн гривен ОВГЗ. Вчера я подписал обращение к председателю правительства, в котором просил взять под личный контроль деятельность Государственной исполнительной службы, которая должна обеспечить поступление новой спецконфискации живых 110 млн долларов. По заверениям главы правительства, это будет сделано в кратчайшие сроки", - заявил Луценко.

Он добавил, что ГПУ планирует "спецконфисковать еще 3 млрд в первой половине этого года".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле хищения и отмывания денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем осуждено 30 человек.