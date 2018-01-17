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Судебное дело Манафорта начнется не раньше сентября

Судебное дело Манафорта начнется не раньше сентября

КИЕВ. 17 января. УНН. Судебное разбирательство по делу бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, скорее всего, начнется в начале сентября, передает УНН со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, судья Американского окружного суда Эми Берман Джексон заявила, что стороной защиты было предоставлено "сотни тысяч документов и электронных файлов", которые невозможно рассмотреть до 14 марта - даты, которая была предложена на прошлой неделе спецпрокуроры Робертом Мюллером.

"Я не совсем уверена, когда будет дата судебного разбирательства ... Я не вижу препятствий, чтобы назначить суд на сентябрь или октябрь... Я не хочу такой ситуации, когда мы будем вынуждены это продолжать. Нам нужна реальная дата судебного разбирательства", - сказала судья.

Прокурор Грег Андрес во время судебного заседания заявил, что команда Мюллера ожидает, что понадобится около трех недель, чтобы представить дело против Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса, которые включает в себя, среди прочего, обвинение по отмыванию средств и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента в связи с работой на правительство Украины и один из украинских политических партий.

Напомним, ранее прокуроры в США призвали федерального судью установить дату судебного разбирательства дела бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса 14 мая.

Как сообщал УНН, против бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной, и в сокрытии баночных счетов, где они эти деньги хранили. Их также обвиняют в представлении ложной информации Министерству юстиции о своей деятельности в Украине.

 

Источник: УНН
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