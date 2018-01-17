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Вопрос "военных" пенсий обсуждают в СНБО - Гройсман

Вопрос "военных" пенсий обсуждают в СНБО - Гройсман

КИЕВ. 17 января. УНН. Вопрос осовременивания пенсий военным пенсионерам в настоящее время является предметом дискуссий на площадке Совета национальной безопасности и обороны. Окончательные решения будут представлены уже скоро. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на заседании правительства 17 января, передает УНН.

“Мы передали все инициативы на площадку СНБО. Сейчас идет конструктивная дискуссия. Мы выйдем на совместное решение. Нужно завершать эту работу”, — отметил Гройсман.

Отметим, в декабря 2017 года Кабмин в рамках продолжения пенсионной реформы разработал концептуальные основы законопроекта о осовременивания пенсий военнослужащим и передал документ в Совет национальной безопасности и обороны.

Согласно прогнозам правительства, пенсии пересчитают 550 тыс. военным пенсионерам. В среднем выплаты увеличатся на 1,5 тыс. грн.

Напомним, Гройсман дал поручение провести перерасчет пенсий военнослужащих с 1 января 2018 года, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.

Источник: УНН
Теги: пенсии, военные, повышение
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