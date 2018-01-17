В Украине с начала года из-за коррупции открыли 360 дел - Луценко

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений. Об этом сегодня рассказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.

"Более 360 дел (коррупционных - ред.) уже за этот год зафиксировано", - сказал Луценко.

Он напомнил, что в прошлом году вступили в силу 1600 приговоров по делам о коррупционных преступлениях, из которых лишь 10% были с реальным лишением свободы.

Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал деятельность Генеральной прокуратуры Украины в части конфискации средств, украденных окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.