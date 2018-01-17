На сегодняшний день удачное время сменить старую квартиру на новую - эксперт

КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодняшний день, учитывая стоимость жилья на первичном рынке, подходящее время изменить старое жилье на новое. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.

Он считает, что помимо преимуществ вроде новых коммуникаций, на сегодняшний день жилье в новостройках имеет еще и преимущество в цене.

"Относительно преимуществ первичного жилья над вторичным - здесь все традиционно: новые коммуникации, теплые дома и банально товарный вид. Всем хочется заходить в хороший подъезд и ездить новыми лифтами. И если раньше первичный рынок недвижимости был дорогим, то сегодня цены чуть ли не сравнялись с вторичным - а иногда и того ниже. Поэтому, конечно, если покупатели колеблются, менять ли им сегодня старую квартиру на новую - время для этого удачное", - сказал А.Ярема.

Как сообщал УНН, также эксперты считают одним из преимуществ приобретения жилья на первичном рынке возможность воспользоваться скидками от застройщика и партнерскими программами, например программой "От мечты - к действиям" от "Киевгорстроя" и "Кристалбанка". Речь идет о кредитовании на срок до 20 лет. При этом покупателю необходимо оплатить 50% первого взноса стоимости квартиры, остальные можно взять на следующих условиях: первый год - 5%, второй и третий - 7,5%, далее - ставка кредита составляет 24%.