Украинские аграрии установили ряд экспортных рекордов в 2017 году

КИЕВ. 17 января. УНН. В 2017 году отечественные аграрии установили ряд рекордов по объемам экспорта сельхозпродукции. Продукция АПК заняла чуть более 41% в общем экспорта из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре. Об этом сообщили в Национальном научном центре “Институт аграрной экономики”, передает УНН.

В частности, по итогам 2017 года Украина экспортировала агропродовольства (группы 1-24 УКТВЭД) на сумму 17,8 млрд долларов. Этот результат стал вторым за всю историю независимости, уступив достигнутым в 2012 году объемам экспорта в 17,9 млрд долларов. При этом с учетом казеина, альбумина, шкур, меха и шерсти экспорт в прошлом году достиг почти 18 млрд долларов.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, благодаря рекордным объемам экспорта на фоне незначительного по сравнению с показателями 2016 года роста объемов импорта агропродовольственной продукции - до 4,6 млрд долларов - положительное сальдо по этой группе товаров достигло рекордной отметки в 13,3 млрд долларов.

Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и продукция пищевой промышленности, на которые приходится около 90% его стоимости.

В 2017 году Украина обновила рекорд экспорта зерновых. Поставки украинского зерна на рынки стран мира составили 41,8 млн тонн, из них кукурузы - 19,4 млн тонн, пшеницы - 17,3 млн тонн, ячменя - 4,9 млн тонн.

Рекордным год также стал для экспорта сои (2,9 млн тонн), подсолнечного масла (5,8 млн тонн), сахара (почти 600 тыс. тонн) и жмыха (4,9 млн тонн).

В 2017 году заметно увеличились и зарубежные поставки животноводческой продукции. Абсолютные рекорды были зафиксированы в экспорте мяса птицы (271 тыс. тонн), яиц (92 тыс. тонн), сливочного масла (30 тыс.тонн) и меда (68 тыс. тонн).

Отмечается, что прогноз ученых Института аграрной экономики по достижению в 2017 году рекордных объемов поставок отечественной сельхозпродукции в страны Европейского Союза подтвердился. В прошлом году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 млрд долларов, превысив рекордные показатели экспорта агропродовольства в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 млрд долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Напомним, Украина в январе-ноябре 2017 экспортировала в страны Европейского Союза 2,3 тыс. тонн сливочного масла, почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года.