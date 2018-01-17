В Молдову не пустили российскую журналистку и медиа-эксперта из Украины

КИШИНЕВ-КИЕВ. 17 января. УНН. Пограничная полиция Молдовы, во вторник, 16 января, отказала во въезде в страну российской журналистке НТВ Ираде Зейналовой и украинскому медиа-эксперту Роману Шутову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

“Пограничная полиция запретила российской журналистке въезжать на территорию Республики Молдова”, — сообщает молдавское издание Deschide.md.

Она прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула по приглашению Игоря Додона для записи интервью. Зейналову отправили обратно в Москву.

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Также на территорию страны не пропустили украинского журналиста Романа Шутова, который прибыл в Кишинев по приглашению Посольства США в РМ.

"На контроле меня сразу отводят в кабинет — ну, тут меня всегда интервьюируют, я, видимо, у них в спискаx. Разговор минут 15, в деталях, фотографируют программу; жду четыре часа и получаю отказ с поводом, что я не обосновал цель визита. Ни программа мероприятия, ни приглашение посольства, ни активное присутствие молдавского партнера в офисе секьюрити аэропорта не послужило “обоснованием... Партнеру сразу показали пальцем наверx. На мое возражение, что это ложь, и они это знают, мне ответили в стиле: “мы только передаем вам решение, принятое не нами”, — написал Шутов на своей странице в Facebook.