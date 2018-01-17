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Командующий НАТО в Европе рассказал, о чем будет говорить с главой генштаба ВС РФ

Командующий НАТО в Европе рассказал, о чем будет говорить с главой генштаба ВС РФ

Кертис Скапарротти

КИЕВ. 17 января УНН. Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти рассказал о предстоящей встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерием Герасимовым. Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания военного комитета НАТО, передает УНН со ссылкой на сайт НАТО.

"Как вы знаете, я разговаривал с генералом Герасимовым в сентябре, мы согласились встретиться, и сейчас идет организация. Я думаю, мы встретимся", - заявил генерал.

Он отметил, что расскажет подробности встречи, когда все будет согласовано. Кроме того, К.Скапарротти рассказал, что целью встречи является прозрачность отношений главнокомандующих вооруженных сил.

"Учитывая то, с какой целью она состоится, следует продолжать поддерживать установленную линию коммуникации между нами - речь идет о прозрачности. Будем говорить о военных учениях и текущих событиях, где наши силы находятся в непосредственной близости, чтобы каждая сторона поняла, что делает в военной сфере другая, и чтобы у нас не было просчетов или недоразумений", - отметил он.

Как сообщал УНН, начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко прибыл в Брюссель для участия в работе военного комитета НАТО.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО
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