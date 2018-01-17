Новым премьером Румынии стала Виорика Дэнчилэ

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханис объявил, что на пост премьер-министра страны утверждена Виорика Дэнчилэ, кандидатура которой выдвинута правящей партией PSD после консультаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

Сообщается, что Йоханис принял кандидатуру правящей коалиции.

“Самым сильный аргумент — это политическая расстановка в парламенте. После всех консультаций четко понимаю: у PSD — большинство. Взвесив, все аргументы, принимая во внимание конкретную ситуацию, я решил дать PSD шанс и назначить человека, предложенного ими”, — объявил Йоханис.

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Он добавил, что принял во внимание все точки зрения.

Напомним, накануне правящая партия объявила, что отзывает премьер-министра Михая Тудосе, вместо него временно исполнял обязанности министр обороны Румынии.