Регистрация | Вход |
USD: 28,65 0,0849  EUR: 35,04 -0,0304 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 17 января 2018 18:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Новым премьером Румынии стала Виорика Дэнчилэ

Новым премьером Румынии стала Виорика Дэнчилэ

Виорика Дэнчилэ

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханис объявил, что на пост премьер-министра страны утверждена Виорика Дэнчилэ, кандидатура которой выдвинута правящей партией PSD после консультаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

Сообщается, что Йоханис принял кандидатуру правящей коалиции.

“Самым сильный аргумент — это политическая расстановка в парламенте. После всех консультаций четко понимаю: у PSD — большинство. Взвесив, все аргументы, принимая во внимание конкретную ситуацию, я решил дать PSD шанс и назначить человека, предложенного ими”, — объявил Йоханис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Румынии принял отставку премьера

Он добавил, что принял во внимание все точки зрения.

Напомним, накануне правящая партия объявила, что отзывает премьер-министра Михая Тудосе, вместо него временно исполнял обязанности министр обороны Румынии.

Источник: УНН
Теги: Румыния, Премьер-министр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.