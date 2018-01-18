СНБО утвердил оборонный заказ на 2018-2020 годы

КИЕВ. 17 января. УНН. Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании утвердил Государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба секретаря СНБО, передает УНН.

"Представленный на рассмотрение СНБО Украины проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018 - 2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 2017 года начата трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы.

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По результатам выполнения Государственного оборонного заказа в 2017 году в Вооруженные Силы Украины поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных Сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскимы системами и тому подобное.

"Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - сказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

"Нам надо принять все возможные меры для того, чтобы каждая гривна сработала на повышение уровня оснащения украинского войска новейшими образцами вооружения и военной техники", - сказал Турчинов.