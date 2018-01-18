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СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины"

СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины"

КИЕВ. 17 января. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба секретаря СНБО, передает УНН.

"На заседании члены СНБО Украины обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, "закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".

Турчинов добавил, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул Турчинов.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании утвердил Государственное оборонный заказ на 2018-2020 годы.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, безопасность, закон
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