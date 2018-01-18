Данилюк до марта получил отсрочку для предоставления доказательств об уплате налогов - Луценко
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк получил уже вторую отсрочку от Государственной фискальной службы, которая осуществляет относительно него расследование, до марта 2018 года, для предоставления справки по уплате налогов в сумме около 0,5 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.
"Это дело ведет ГФС. И это уже само по себе является проблемой, потому что господин Данилюк является руководителем ГФС. Более того, он судится с ГФС одновременно находясь ее руководителем. Есть ли здесь политическое давление? Да есть. Господин Данилюк уже второй раз получил отсрочку до направления этого дела в суд. Как он это сделал, я думаю, используя свое политическое положение", - сказал Луценко и добавил, что речь идет о 0,5 млн грн.
По словам генпрокурора, такая ситуация очень непривлекательна, поскольку министр финансов любой страны должен быть образцом уплаты налогов.
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Луценко отметил, что Данилюк сообщал, что уплатил налоги в Великобритании, но справки об этом не предоставил.
"Такой справки он не оказывает. Хотя каждый, кто действительно заплатил, может получить эту справку достаточно быстро. Тем более, что жена господина Данилюка имеет гражданство Великобритании и свободно может получить доступ к любому их учреждению", - сказал он.
"Я бы очень хотел, чтобы г-н Данилюк дал документ, он уплатил налоги в Великобританию. Или оплатил эти налоги в Украине, и это также разрешено законом, речь идет о 0,5 млн грн, или принял решение о соответствии занимаемой должности. Не может быть во главе финансового сектора страны человек, который стоит перед таким подозрением", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, поэтому генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен уйти в отставку.