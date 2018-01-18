Луценко рассказал о расследовании дел Добкина и Новинского

КИЕВ. 17 января. УНН. Прокуратура планирует завершить досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина после получения результатов экспертизы относительно стоимости земельных участков и установления размера убытков. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.

"По господину Добкину мы ждем окончательных выводов экспертизы, без которых предъявить обвинительный акт закон нам запрещает. Это достаточно сложные экспертизы, потому что нужно оценить множество земельных участков и дать конкретную стоимость, а также размер убытков, которые нанесли действия определенных лиц", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ вручит обвинительный акт Добкину по завершению экспертиз и следственных действий

Напомним, в результате противоправных действий Михаила Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, с собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью более 77 га, чем территориальной общине Харькова причиненные убытки в размере почти 227 млн ​​грн.

В то же время, по словам Генпрокурора, в уголовном производстве в отношении народного депутата Вадима Новинского также следствие ожидает заключения экспертизы, которая должна установить размер ущерба, причиненного действиями злоумышленников, лицу, которое содержалось в неволе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Новинского в ближайшее время будет передано в суд - Луценко

Как сообщал УНН, Верховная Рада 8 декабря 2016 дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.