В Минобороны предлагают возобновить военные суды

КИЕВ. 17 января. УНН. В Министерстве обороны Украины предлагают возобновить работу военных судов. Об этом сегодня во время круглого стола в Киеве заявил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Необходимо в кратчайшие сроки создать военные суды, укомплектовать их компетентными судьями, которые знают военную специфику и законодательство, регламентирующее деятельность армии", - сказал Наев.

В свою очередь начальник юридической службы Командования Сухопутных войск ВС Украины Александр Молотов отметил, что изучение военного права предполагает учебная программа только двух вузов - Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

"Проблема защиты военнослужащих заключается в отсутствии должного внимания к изучению военного права в высших учебных заведениях Украины. Как следствие, после получения образования в области правоведения, ни один молодой юрист почти не знаком с вопросами военного права", - отметил Молотов.

Стоит отметить, что в рамках круглого стола присутствующие обсудили и определили основные направления деятельности специалистов военной юстиции по защите военнослужащих ВС Украины, в частности в ходе досудебного следствия по уголовным производствам и при рассмотрении дел в суде.

Ранее Президент заявил, что планирует внести в ВР законопроект о военном суде.