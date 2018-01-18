"Деньги Януковича": в ГПУ объяснили, почему засекретили решение Краматорского суда

КИЕВ. 17 января. УНН. В ГПУ были веские причины для засекречивания решения Краматорского суда по спецконфискации денег экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Почему мы засекретили решение Краматорского суда? Одновременно в ГПУ проводится следствие по десяткам дел ОПГ Януковича в разных его преступлениях. В решении Краматорского суда перечислюеться сотни субъектов хозяйствования, по которым Янукович проводил свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе секретной работы относительно бенефициаров этих структур. То есть, если какой-то "Сидоренко", который сотрудничал с Януковичем будет знать, что его предприятие в этом списке, то он будет остерегаться значительно больше, чем когда он об этом не знает. Я, как уполномоченное лицо, засекретил это решение суда, чтобы не помогать участникам преступной схемы с 500 предприятий, прятаться и избегать противодействовать следствию", - заявил Луценко.

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Кроме того, Генпрокурор добавил, что правоохранители получили информацию об угрозе жизни тех людей, "которые сотрудничают с нами при заключении сделки и предоставлении информации о методах преступной организации Януковича".

Ранее Луценко анонсировал новую спецконфискацию.