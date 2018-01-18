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Twitter планирует уведомлять пользователей о влиянии русской пропаганды

Twitter планирует уведомлять пользователей о влиянии русской пропаганды

КИЕВ. 17 января. УНН. Компания Twitter планирует начать уведомлять пользователей, подвергались ли они влиянию контента, сгенерированного предположительно российским сервисом для распространения пропаганды. Об этом сообщает Bloomerg со ссылкой на представителя компании, передает УНН.

Twitter планирует информировать пользователей, которые имели контакт с российскими интернет-троллями, которые распространяли дезинформацию во время президентских выборов в США 2016 года.

Как рассказал Карлос Монье, директор Twitter по общественной политике, социальная сеть "работает, чтобы идентифицировать и лично проинформировать" пользователей, которые увидели во время президентской компании 2016 твиты аккаунтов, связанных с прокремлевским "Агентством интернет-исследований".

Напомним, в Литве запустили сайт "Ватники" для отслеживания российской пропаганды.

Источник: УНН
Теги: РФ, пропаганда, Twitter
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