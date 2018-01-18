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В 2017 году на Закарпатье незаконно вырубили леса на 11 млн грн

В 2017 году на Закарпатье незаконно вырубили леса на 11 млн грн

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2017 года в лесном фонде государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатья зафиксирован 421 случай незаконных рубок, которые нанесли ущерб на 11,1 миллиона гривен. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга, сообщает корреспондент УНН.

Объем незаконной рубки составил 2104 кубометра.

По словам Мурги, лесохозяйственные предприятия передали в правоохранительные органы и суды материалы по 198 случаях незаконных рубок на сумму убытков 9,2 миллиона гривен. В течение 2017 года за нарушения в лесной отрасли Закарпатья было открыто 31 уголовное производство.

"К должностным лицам государственной лесной охраны, которыми допущено нарушение требований лесного законодательства в течение 2017 года приняты меры дисциплинарного воздействия, а именно к дисциплинарной ответственности привлечено 89 человек, из них освобождены от занимаемых должностей 9 человек", - отметил Мурга.

Как ранее сообщал УНН, лесхозы Закарпатья реализовали треть запланированных на продажу елок.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье, лес
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