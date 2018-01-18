Главу полиции уволили в Румынии

КИЕВ. 17 января. УНН. В Румынии уволили главу полиции Богдана Дэспэску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Румынии.

Отмечается, что отставка Дэпэску была утверждена еще Михаем Фифором — временно исполняющим обязанности премьер-министра до назначения на эту должность Виорики Дэнчилэ сегодня вечером.

“Я осознаю, что наши усилия, тех, для кого роль полицейского — призвание, легко могут быть омрачены, поведением тех, кто не понимает, что полицейская форма не ставит вас выше закона. Именно о таком случае сообщалось в последние дни”, — сказал Богдан Дэспэску, комментируя при этом дело полицейского Еуджэна Стэна, обвиняемого в нескольких актах педофилии, пишет Romania.TV.

Как сообщает пресс-служба румынского правительства, кадровые изменения инициированы министром внутренних дел Кармен Дан.

Напомним, накануне в Бухаресте полицейский обвинен в сексуальных домогательствах к двум малолетним детям. Инцидент произошел в одном из районов Бухареста.

После этого, бывший премьер-министр Михай Тудосе призвал министра МВД Кармен Дан уйти в отставку. Однако, ее поддержали в правящей партии социал-демократов (PSD). Это спровоцировало очередной политический кризис, который закончился отставкой всего состава правительства М.Тудосе.

Как сообщал УНН, президент Румынии Клаус Йоханис сегодня утвердил Виорику Дэнчилэ на пост премьер-министра страны.