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В прошлом году Вооруженные силы Украины понесли 27 небоевых потерь

В прошлом году Вооруженные силы Украины понесли 27 небоевых потерь

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение прошлого года Вооруженные силы Украины понесли 27 потерь военнослужащих, которые не связаны с ведением боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.

"По фактам безвозвратных и санитарных небоевых потерь в зоне ответственности военной прокуратуры Центрального региона Украины в течение 2017 года в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины зафиксировано 27 случаев безвозвратных потерь (гибель) военнослужащих, из которых 5 связанные с употреблением алкоголя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, кроме этого, имели место 195 случаев травмирования военнослужащих, из которых отдельные случаи, связанные именно со злоупотреблением спиртными напитками.

В то же время в течение 2017 года прокурорами военной прокуратуры Центрального региона Украины и командирами воинских частей в соответствии с полномочиями составлено всего 1093 административных протоколов в отношении военнослужащих, совершивших административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за 2017 год подсчитали безвозвратные потери Вооруженных сил Украины.

Источник: УНН
Теги: АТО, Украина, армия, потери
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